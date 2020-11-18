РИАМО - 18 ноя. 240-й особо охраняемой природной территорией, поставленной на кадастровый учет в Подмосковье, стал памятник природы областного значения «Никольская лесная дача», общая площадь которого составляет 1041 гектар, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«ООПТ находится в городском округе Щелково, между поселком Клюквенный, деревнями Воря-Богородское и Алексеевка 2-я, СНТ «Фаза», селом Петровское, СНТ «Озерный» и детским лагерем «Искра», – говорится в сообщении.

Памятник природы относят к самым интересным охраняемым территориям региона. Он представляет собой образец разумного и эффективного лесоустройства, поданный ученым-лесоводом, профессором Петровско-Разумовской академии М. К. Турским, который в 1884 году провел первое научно обоснованное лесоустройство дачи.

В течение 1,5 веков на территории Никольской дачи производились посадки хвойный пород, а в период с 1872 по 1884 годы здесь заложили лесные культуры на общей площади порядка 250 гектаров.

Леса, расположенные на территории, упоминались в летописях времен князя Василия III. Вознесенское товарищество мануфактуры купило Никольскую дачу в конце XIX века для лесоустройства, а также снабжения ткацких фабрик топливом и пиломатериалами.

Некоторые сосны растут на территории памятника со временем первой посадки, произведенной в 1846 году. На даче обитают три вида редких бабочек, а также ящерицы веретеницы, занесенные в Красную книгу. Под особой охраной находится колония сизых чаек на озере Черное (Большое).