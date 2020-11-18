РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. 28-летнюю Араксию Погосян, которая неделю назад пропала в подмосковном Красногорске, нашли живой, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение Араксии Погосян было неизвестно с 12 ноября. 28-летняя женщина пропала в деревне Сабурово подмосковного Красногорска. Об успешном завершении поисков сообщили в среду.

«Найдена. Жива», - говорится в сообщении.

К поискам подключился отряд «Лиза Алерт».