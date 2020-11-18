РИАМО - 18 ноя. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников назвал проект бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов программным и сбалансированным с точки зрения социальных и инвестиционных расходов, говорится в сообщении пресс-службы городского парламента.

Мосгордума приняла в первом чтении проект закона «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

«В приоритете - поддержка москвичей и развитие здравоохранения. Столица в полном объеме выполняет все принятые ранее социальные обязательства перед жителями города и финансирует дополнительные расходы по противодействию пандемии», — сказал Шапошников.

По словам спикера Мосгордумы, ко второму чтению будут проработаны предложения и поправки депутатского корпуса. В первом чтении рассматривали основные характеристики бюджета: общий объем доходов, расходов, дефицит, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований, программы государственных внутренних и внешних заимствований и государственных гарантий города Москвы.

«Отмечу содержание ключевых направлений. Более половины бюджета идет на «социалку» - здравоохранение, социальную поддержку, образование, культуру и спорт», — подчеркнул председатель Мосгордумы.

Планируется, что в 2021-2023 годах на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка жителей города Москвы» потратят 1,76 триллиона рублей. На здравоохранение в 2021 году могут выделить более 741 миллиарда рублей. Финансирование Адресной инвестиционной программы Москвы на три года запланировано в объеме 1,79 триллиона рублей, в том числе в 2021 году — 604,9 миллиарда рублей.

Для выполнения социальных обязательств перед участниками программы реновации выделят 316 миллиардов рублей.