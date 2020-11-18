РИАМО - 18 ноя. Специалисты завершили работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с одним из временных сооружений, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

«На территории временного госпиталя больницы в Коммунарке завершены работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с одним из временных сооружений», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данный инцидент не представляет опасности для пациентов и персонала больницы.

Ранее для проведения работ по устранению неполадок пациентов, размещенных в соседних корпусах, перевели в рядом стоящие сооружения.

По данным СМИ, в результате взрыва повредилась обшивка корпуса. ​