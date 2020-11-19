РИАМО - 19 ноя. Заключительный онлайн-форум проекта «Открой свой бизнес в Московской области» пройдет в четверг, участники узнают о мерах поддержки бизнеса в регионе и увидят их работу на конкретных предпринимательских проектах, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Подать заявку на участие в проекте могли жители Подмосковья, которые планируют начать свое собственное дело в десяти заявленных муниципалитетах - участниках проекта: Балашиха, Зарайск, Коломна, Королев, Пущино, Ступино, Волоколамск, Богородский округ, Красногорск и Орехово-Зуево. На первом этапе (прием конкурсных предпринимательских проектов), который завершился 12 ноября, мы получили порядка 40 бизнес-проектов по нескольким направлениям», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В основном представленные проекты относятся к сфере услуг, благоустройства территории, экологии, социальной, а также производственным сферам. Некоторые проекты посвящены темам по созданию промышленного кластера, открытию новых медицинских кабинетов, многоформатного кафе на набережной, цеха вязаных изделий, организации уличного освещения.

Второй этап стартовал 13 ноября и длился до 17 ноября. В рамках него члены экспертной комиссии Мининвеста Подмосковья, администраций муниципалитетов и действующих предпринимателей провели отбор проектов, а также разработали необходимые меры поддержки.

«Завершение отбора проектов состоится в четверг на онлайн-форуме, где и будут подведены итоги конкурса. Лучшие проекты будут реализованы при поддержке регионального Мининвеста и глав муниципальных образований», – добавляется в сообщении.​