РИАМО - 18 ноя. С начала года в Подмосковье пресечено свыше 490 фактов складирования стройматериалов, конструкций, изделий и механизмов за пределами строительных площадок и специально отведенных мест, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«С начала года инспекторы Госадмтехнадзора Московской области пресекли 494 факта самовольного складирования стройматериалов в муниципальных образованиях Подмосковья», - рассказал начальник надзорного ведомства Олег Баженов.

Больше всего фактов самовольного складирования стройматериалов пресекли в Подольске, Королеве, Чехове, Красногорске, Солнечногорске, Ступине, Одинцовском и Пушкинском городских округах.

Госадмтехнадзор региона пресекает нарушения, связанные со складированием стройматериалов на территориях, которые не предназначены для этого.