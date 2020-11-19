РИАМО - 19 ноя. Московская канатная дорога на Воробьевых горах перешла на зимний график работы, график работы на новогодние праздники станет известен позднее, говорится в сообщении пресс-службы канатной дороги.

«С четверга меняется график работы канатной дороги на Воробьевых горах», - говорится в сообщении.

Теперь график будет выглядеть так: в понедельник канатная дорога работает с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг - с 11:00 до 21:00, в пятницу - с 11:00 до 23:00. В субботу и праздничные дни она будет работать с 10:00 до 23:00, а воскресенье - с 10:00 до 21:00.

Расписание работы канатной дороги на новогодние и рождественские праздники будет утверждено позднее.