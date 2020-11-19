РИАМО - 19 ноя. Реконструированную молочную ферму запустят в Пушкинском городском округе в четверг, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Инвестиционный проект реализовало одно из крупнейших предприятий Московской области — АО «Зеленоградское».

«В короткие сроки произведена реконструкция животноводческого комплекса с установкой роботизированных доильных систем. Ферма рассчитана на содержание 260 голов крупного рогатого скота», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

АО «Зеленоградское» — подмосковный племенной завод по разведению скота голштинской породы. Это полноценная животноводческая ферма замкнутого цикла, которая также занимается производством картофеля, выращиванием кормовых культур, переработкой молока.

«Общий объем инвестиций, вложенный в новую ферму, составил 242 миллиона рублей. Деньги потрачены на реконструкцию помещений, установку четырех роботов, приобретение машин и оборудования, а также на закупку основного поголовья стада», — добавил министр.

На сегодняшний день общее поголовье стада АО «Зеленоградское» составляет 2703 коровы. Валовое производство молока за девять месяцев 2020 года составило 9,4 тысячи тонн. За это время надоено на одну фуражную корову 7165 килограммов — плюс 350 килограммов к 2019 году. С начала года реализовано 74 головы племенного молодняка.

Цикл переработки молока начинается в АО «Зеленоградское» от собственного производства тары до готовых к отгрузке молока, кефира, ряженки, простокваши, йогурта, творога, сметаны, мягкого сыра и масла. Всего на комплексе установлено восемь роботизированных доильных систем.​