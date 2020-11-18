РИАМО - 18 ноя. 9 тысяч учащихся начальных классов из школ Подмосковья приняли участие в образовательной программе «Уроки газовой безопасности» Мособлгаза, все они набрали наибольшее количество баллов в первом туре, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Второй тур предполагал проверку знаний по газовой безопасности, с которой дети познакомились в первом туре. Викторина состояла из трех этапов, где на «разминке» задавались простые вопросы. За ней шел «спринт», где звучали вопросы на внимательность с предыдущего занятия. Заключительным этапом стал «крутой подъем», где учащиеся должны были ответить на сложные вопросы о природном газе.

«Хотим поблагодарить Мособлгаз за чудесное мероприятие, мои первоклашки получили море эмоций! Мы с таким желанием и усердием готовились к газовой викторине! Благодарим вас за жизненно важные знания и за прекрасно организованный проект», – поделилась впечатлениями учительница 1 «А» класса школы №2, городского округа Ступино Оксана Чучунова.

Баллы, которые школьники набрали в ходе занятия, опубликуют в конце месяца в личном кабинете школы на портале «Газакадемия». Лидеров проекта определят путем включения баллов в общий рейтинг школы.

В три этапа программы включены личный и общекомандный зачеты. Ценными подарками будут награждены 50 самых активных учителей и 150 школьников, они должны набрать наибольшее количество баллов.