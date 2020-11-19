РИАМО - 19 ноя. Почти 500 подмосковных школьников напишут тренировочный ЕГЭ по информатике в четверг, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В четверг в Подмосковье 487 учеников напишут тренировочный ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. В испытании примут участие школьники из всех муниципалитетов Подмосковья», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что экзамен будут проводить в 61 пункте проведения ЕГЭ.

«Если в прошлых годах сдача ЕГЭ по информатике проходила в классической форме - на бумажных носителях, то в следующем году выпускники будут сдавать этот экзамен только на компьютерах», - отметила Каклюгина.

По ее словам, во время пробного экзамена ребята проверят свои знания и познакомятся с новой технологией сдачи ЕГЭ.

«Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 27 заданий, различающихся уровнем сложности и необходимым для их выполнения программным обеспечением. Новая модель экзамена предполагает автоматизированную проверку ответов участников на федеральном уровне без участия региональных экспертов», - уточнила Каклюгина.

Результаты тренировочного экзамена будут использованы в виде первичного балла на ЕГЭ и станут известны участникам не позднее 30 ноября.