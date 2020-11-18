РИАМО - 18 ноя. Руководитель Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев в среду вручил новую технику инспекторам отделов государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Ярославской, Ивановской, Тверской, Костромской и Нижегородской областям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Специалистам были переданы новые снегоходы Tayga Patrul 551 SWT с прицепами.

«Материально-техническое переоснащение направлено на предупреждение и борьбу с незаконным промыслом на водных объектах регионов, входящих в состав Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, а также охрану среды обитания водных биологических ресурсов», - говорится в сообщении.

Яковлев отметил, что новая техника позволит повысить качество работы специалистов.

«Росрыболовство закрыло практически все потребности нашего территориального управления в транспорте и специальном оборудовании. И новая техника, несомненно, позволит увеличить качество оперативной работы сотрудников рыбоохраны в борьбе с браконьерством», - сказал Яковлев.

В 2020 году Московско-Окское ТУ Росрыболовства также приобрело 30 моторных лодок RusBoat с прицепами, 34 автомобиля «УАЗ Патриот», 15 автомобилей Renault Duster и два полноприводных автомобиля «Соболь» для контроля регионов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.​