РИАМО - 18 ноя. В столице до 2024 года построят еще 25 станций метро, речь идет об около 58 километрах линий метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Ежегодно планируется вводить по восемь-девять новых станций», - говорится в сообщении.

В следующем году собираются открыть станции «Калужская», «Улица Новаторов», «Зюзино», «Кунцевская», «Терехово», «Давыдково», «Аминьское шоссе», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект».

В 2022 году введут в эксплуатацию «Кленовый бульвар», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Сокольники», «Рижская», «Марьина роща».

В 2023 году станут доступны станции «Лианозово», «Физтех», «Улица 800-летия Москвы», «Южный порт», «Бачуринская», «Коммунарка», «Новомосковская», «Пыхтино», «Внуково».