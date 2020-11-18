РИАМО - 18 ноя. В столице «Мои социальные центры» перешли в онлайн, теперь горожане старше 55 лет могут освоить популярные интернет-площадки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, для пенсионеров организуют виртуальные экскурсии и кулинарные мастер-классы на YouTube. А в WhatsApp-чатах они могут найти творческие уроки и тренинги по здоровому образу жизни.

«Если у вас есть родители-пенсионеры или бабушки с дедушками, расскажите - им может быть интересно. Вот ссылка на список активностей, где можно выбрать и сразу перейти в онлайн-группу», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в столице перешел в онлайн также проект «Московское долголетие».

Граждане старше 65 лет должны соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса.