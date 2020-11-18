РИАМО - 18 ноя. Сотрудники полиции Москвы задержали подозреваемых в хищении 9,5 миллиона рублей у мужчины под предлогом поставки цветов, за помощью обратился 38-летний бизнесмен, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По словам потерпешвего, в офисе фирмы на улице Остоженке он договорился с ее сотрудниками о поставке цветов, за что передал им требуемую сумму. Убрав деньги в сейф, продавцы попросили клиента подождать, пока товар поступит на склад.

«Тем временем они под разными предлогами покинули помещение. Обещанную партию цветов мужчина так и не получил», - говорится в сообщении.

Оперативники задержали троих подозреваемых.

«По предварительным данным, для совершения преступления злоумышленники на короткий период арендовали помещение и обустроили его под офис. В момент встречи с бизнесменом под видом доставщика еды приехал курьер, который и вынес деньги незаметно для покупателя», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу.