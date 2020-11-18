РИАМО - 18 ноя. Более одного миллиона пассажиров воспользовались скидкой на проезд в метро во время специальной акции «Время ранних», которая будет действовать 8 месяцев, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Со 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях можно проехать за 50% в рабочие дни с открытия станций до 7:15 и с 8:45 до 9:15 утра», - говорится в сообщении.

Благодаря проекту загруженные станции на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях разгрузились на 4%. Станции-лидеры по разгруженности на вход в час пик: «Тушинская», «Кузьминки», «Лухмановская».

Проект «Время ранних»: как получить скидку 50% на проезд в метро>>