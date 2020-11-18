РИАМО - 18 ноя. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции руководство Домодедовской таможни приостановило очный прием граждан, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Просим воспользоваться электронными сервисами для направления обращений: на сайте Домодедовской таможни заполнить форму в разделе: «Деятельность/Обращения граждан/Электронное сообщение», - говорится в сообщении.

Письма нужно отправлять на официальный адрес электронной почты: domodedovo@ca.customs.ru.

Также можно написать письмо на адрес: 142015, Московская область, город Домодедово, территория «Аэропорт Домодедово», строение 24.

Справочную информацию можно получить по телефонам: 8(495)276-02-97, 8(495)276-02-98.