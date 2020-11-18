РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Пробка протяженностью порядка 4,5 километра образовалась на подъезде к подмосковному Красногорску со стороны Новорижского шоссе, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Затор начинается в столице на проспекте Маршала Жукова между пересечениями со 2-й Лыковской улицей и МКАД. Движение автотранспорта в сторону области затруднено до съезда на Красногорск.

В Красногорске пробка продолжается на перекрестке с круговым движением и далее по Ильинскому шоссе в сторону Волоколамского шоссе до поресечения с Заводской улицей.

За поворотом на Вокзальную улицу дорога обозначена зеленым.