РИАМО - 18 ноя. В столице на проезде Серебрякова в одном из домов загорелась квартира, при тушении возгорания пожарные спасли шесть человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: проезд Серебрякова, дом 3 поступило спасателям в среду в 18:28.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в одной из квартир на 3 этаже 9-ти этажного жилого дома», — отмечается в материале.

В квартире загорелись личные вещи и мебель на площади 5 квадратных метров. В 18:42 пожар локализовали, а в 18:45 – ликвидировали.