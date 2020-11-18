РИАМО - 18 ноя. Аудитору Счетной палаты России, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню предъявлено обвинение по делу о хищении денежных средств из бюджета Ивановской области, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее по делу было предъявлено обвинение бывшему первому заместителю председателя правительства Ивановской области Павлу Конькову и управляющему директору ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрию Гришину.

«По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из министерства финансов РФ для поддержки Ивановской области», — отмечается в материале.

СК считает, что по указанию Меня были приняты ряд региональных нормативно-правовых актов, после чего ОАО «Ивановский бройлер» перечислили 700 миллионов рублей под видом займов. На следующий день средства были похищены.

Следователи ведут работу по сбору и закреплению доказательной базы.​​