РИАМО - 18 ноя. В следующем году на образование в столице выделят 426,4 миллиарда рублей, что на 10,9 миллиарда больше, чем в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

Бюджет столицы на следующий год сохраняет социальную направленность, все ключевые образовательные проекты будут продолжены.

«Одной из главных задач московского образования в 2021 году станет обеспечение равных возможностей для каждой школы и доступного качественного образования для каждого ребенка независимо от района его проживания и социального положения семьи», - говорится в сообщении.

Сейчас в Москве в дошкольных группах обеспечены все малыши в возрасте от 2 лет 4 месяцев до 7 лет, чьи родители изъявили желание. Ежегодно растет число первоклассников, которые учатся в школах в районе своего проживания. В этом учебном году их уже около 95%.

В каждой школе столицы созданы все условия для раскрытия талантов детей. Все столичные школы предлагают старшеклассникам три и более направлений профильного образования. В медицинских, инженерных, академических, кадетских, педагогических, атомных, курчатовских, предпринимательских и ИТ-классах, оснащенных самым современным оборудованием, учатся свыше 45 тысяч юных москвичей.