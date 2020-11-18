РИАМО - 18 ноя. Специалисты устраняют разрыв кислородной трубы в больнице в столичной Коммунарке, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Вечером в среду во время пусконаладочных работ во временных сооружениях для инфекционных больных произошла разгерметизация кислородной линии. В результате разрыва трубы повредилась обшивка корпуса.

«Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет», - говорится в сообщении.

Больных в блоке не было, никто не пострадал.