РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов сдал кровь для пациентов Московского областного онкологического диспансера в Балашихе, отделение переливания крови медучреждения принимает до 150 доноров месяц, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Сотни пациентов Московского областного онкодиспансера нуждаются в донорской крови каждый день, без компонентов донорской крови невозможно проведение ни одной хирургической операции и оказание помощи детям, которые находятся на лечении. В среду Ефимов сдал кровь для пациентов медучреждения.

«Это мой второй визит в отделение переливания крови. Первый состоялся в июне. Заполнил анкету донора. Во время забора крови для экспресс-анализа обсудили с лаборантом наличие и состояние остановок общественного транспорта после реконструкции на Горьковском шоссе (проведем рейд). Прошел медицинский осмотр (измерение артериального давления, частоты пульса, взвешивание, осмотр кожных покровов и слизистых оболочек и так далее)», - сказал Ефимов.

Он добавил, что врач-трансфузиолог Юлия Матраева развеяла миф о том, что кровь надо сдавать на голодный желудок. Обязательная процедура перед сдачей крови: чаепитие, печенье. Вся процедура у заняла не более получаса.

«Важно, особенно сейчас в пандемию, сдавать кровь. Это, прежде всего, спасение жизней», - подчеркнул депутат.

Заведующий отделением переливания крови, врач-трансфузиолог Николай Пеньков поблагодарил Ефимова за популяризацию донорского движения.

«В месяц отделение принимает порядка 150 доноров. Этого достаточно для наших пациентов, но крови много не бывает. Тем более, что комфортное число кроводач в год – 4-5 раз», - отметил Пеньков.

Отделение переливания крови онкодиспансера расположено по адресу: Балашиха, улица Карбышева, 6. Забор крови производится с 8:00 до 11:00, вторник-пятница.