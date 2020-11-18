РИАМО - 18 ноя. С начала осени текущего года по предписаниям Госадмтехнадзора в муниципальных образованиях региона устранено 760 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«С начала летнего периода и до окончания отопительного сезона Госадмтехнадзором Московской области проводится плановое целевое мероприятие «Теплотрасса» – наблюдение за соблюдением норм и правил содержания и подготовки к зиме тепловых пунктов, котельных, наземных частей линейных сооружений и коммуникаций», - говорится в сообщении.

Проводится проверка содержания наружной изоляции наземных линий теплосети, люков смотровых колодцев, наружное состояние ЦТП, тепловых камер и устройств, мест проведения земляных работ по ремонту и прокладке теплотрасс.

«Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Балашиха, Серпухов, Ступино, Клин, Шатура, Луховицы, Орехово-Зуевский, Зарайск, Коломенский, Воскресенск, Озеры, Наро-Фоминский, Долгопрудный, Павловский Посад», - сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По всем выявленным нарушениям выданы предписания.