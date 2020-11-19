РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Во время встречи, которую проведет в режиме онлайн первый заместитель главы администрации городского округа Люберцы Ирина Назарьева в четверг, жители смогут задать вопросы по работе учреждений социальной защиты населения в период действия ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«19 ноября проведу встречу с жителями в режиме онлайн по работе учреждений социальной защиты населения в период действия ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом. Свои вопросы вы можете направить по электронной почте: sp84955599732@yandex.ru, озвучить по телефону: 8(495)559-97-32 или оставить в комментариях под постом на моей официальной странице в Instagram», - сказала Назарьева.

Ссылку на Zoom-конференцию можно найти на официальном сайте, кликнув на тематический баннер. Начало встречи в 18:30.​​