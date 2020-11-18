РИАМО - 18 ноя. В Московской области фестиваль здоровья и северной (скандинавской) ходьбы «Ходи, Подмосковье!» пройдет в онлайн-формате 28-29 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«В этот непростой год, когда пандемия требует ограничений и #домалучше стало образом жизни для многих, хотим вам напомнить, что это не повод опускать руки и забыть про физическую активность», — отмечается в материале.

На мероприятии обсудят вопросы: как поддерживать хорошую физическую форму и вести активный образ жизни, как сохранить здоровье старшему поколению, как сделать свое питание сбалансированным и здоровым?

Эксперты проведут лекции о здоровом образе жизни и полезные рекомендации – по профилактике заболеваний, физической активности при заболеваниях суставов, сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях.

Несмотря на то, что главным правилом этого года стало соблюдение домашнего режима, организаторы фестиваля призывают встать с диванов и кресел, быть активными даже в условиях самоизоляции.

Фестиваль будет работать с 10:00. Чтобы принять участие, нужна предварительная регистрация, которая откроется за 60 минут до начала онлайн-конференции.

Организаторами фестиваля выступают министерство социального развития Московской области и Добровольный физкультурный союз.