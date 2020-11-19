РИАМО (ЩЕЛКОВА) - 19 ноя. В связи с производством плановых работ в четверг будет отключено электричество в двух населенных пунктах Щелкова, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Щелковский РЭС Восточных электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» уведомил, что отключение электроэнергии в этих населенных пунктах Щелкова связано с плановыми работами на линиях электропередачи», - говорится в сообщении.

С 13:00 до 15:00 будет произведено отключение подачи электроэнергии в деревнях Никифорово и Кишкино.