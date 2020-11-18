РИАМО - 18 ноя. В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии во временных сооружениях, не введенных в эксплуатацию, пострадавших нет, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

«Во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. Больных в этом блоке не было. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что угрозы для пациентов и персонала больницы нет.​ Неполадки устраняют соответствующие службы.

По данным СМИ, разрыв повредил обшивку корпуса. ​

«Для проведения ремонтных работ, чтобы не мешать строителям и наладчикам, пациенты, размещенные в соседних корпусах, переводятся в рядом стоящие сооружения, не связанные с блоком, в котором произошла разгерметизации», - добавил собеседник агентства. ​