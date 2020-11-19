РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Спортсмены смогут начать тренировки на льду стадиона «Зоркий» в подмосковном Красногорске с четверга, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
«Тренировки спортсменов на льду стадиона «Зоркий» начнутся 19 ноября», – говорится в сообщении.
Каток подготовили для профессиональных и начинающих спортсменов - конькобежцев, фигуристов и хоккеистов.
«Монтаж открытого катка также начался на набережной в микрорайоне Павшинская пойма. Открытие планируется в декабре», – добавляется в материале.
Полный список открытых катков в муниципалитете будет опубликован на сайте администрации в ближайшее время.
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