РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Спортсмены смогут начать тренировки на льду стадиона «Зоркий» в подмосковном Красногорске с четверга, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Тренировки спортсменов на льду стадиона «Зоркий» начнутся 19 ноября», – говорится в сообщении.

Каток подготовили для профессиональных и начинающих спортсменов - конькобежцев, фигуристов и хоккеистов.

«Монтаж открытого катка также начался на набережной в микрорайоне Павшинская пойма. Открытие планируется в декабре», – добавляется в материале.

Полный список открытых катков в муниципалитете будет опубликован на сайте администрации в ближайшее время.​