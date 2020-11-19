РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 ноя. Руководители домодедовских частных образовательных организаций в четверг в формате онлайн смогут обсудить налогообложение, сообщается в группе Торгово-промышленной палаты в соцсети «ВКонтакте».

«19 ноября в 10:00 состоится очередная встреча руководителей частных образовательных организаций города Домодедово, на этот раз в формате онлайн. Тема встречи: «Налогообложение», спикер мероприятия - Ирина Смирнова, генеральный директор консалтинговой компании «Ваш бухгалтер», - говорится в сообщении.

Организатором мероприятия выступает комитет по дополнительному образованию Торгово-промышленной палаты города Домодедово. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: +7(925)567-96-29.