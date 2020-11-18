РИАМО - 18 ноя. Мособлархитектура согласовала проект образовательного центра мастерской управления «Сенеж» платформы АНО «Россия — страна возможностей» в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Поправки к проекту нового трехлетнего бюджета Москвы будут принимать в течение семи дней.

«Поправки подавать до 25 ноября до 10:00», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Проект выполнен на основе концепции нидерландского бюро Mecanoo, победившего в международном конкурсе. Смысловым ядром в проекте является площадка для проведения Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов» и центральная агора — самое крупное общественное сооружение комплекса.

«Всего на территории комплекса, которая тянется вдоль берега озера Сенеж и составляет 85,3 гектара, предполагается возведение 39 объектов. Они будут сгруппированы в пять функциональных зон — северный кампус, территорию форума под открытым небом, обширную лесопарковую зону с павильонами, благоустройство набережной и южный кампус с главными постройками», — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

В его составе запланированы общественные и образовательные пространства, гостиницы, ряд спортивных сооружений и административные корпуса.

Центральная агора представляет собой плоское шестилепестковое в плане здание с амфитеатром и пространством огромного двусветного зала. Как и для остальных построек в комплексе, основным объемно-планировочным приемом в нем является максимальная интеграция сооружений в ландшафт.

К южному «лепестку» агоры присоединяется комплекс из четырех пятиэтажных гостиниц для проживания обучающихся. Гостиницы имеют трехлепестковую форму и вытянуты цепочкой вдоль берега озера, формируя благоустроенные полукруглые дворы. К ним примыкает корпус физкультурного центра с бассейном. А завершает цепочку круглый объем ледовой арены.

Тематические зоны подчеркиваются решениями благоустройства, которое «стягивается» к кольцевому пространству вокруг агоры.

«Представленное на рабочую группу решение является развитием конкурсной концепции и, безусловно, выполнено на высоком профессиональном уровне. Постройки на территории комплекса, в том числе и центральная группа с агорой, имеющая протяженный изрезанный фасад, объединяет общая экологическая тема. <…> Комиссия оставила окончательный выбор варианта фасадов за авторами, будучи уверенной в их высокой компетентности», — отметила главный архитектор региона Александра Кузьмина.