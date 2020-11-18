РИАМО - 18 ноя. Ни одного заразившегося коронавирусом не выявили за сутки в 9 городских округах Московской области, за день в регионе выявили 864 случая заболевания, сообщается на сайте министерства здравоохранения Подмосковья, посвященному ситуации с коронавирусом.

Больше всего зараженных за сутки выявили в Королеве - 74 человека.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 99 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1840 человек. Выздоровели и выписались 72 818 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного заразившегося не выявили в Волоколамске, Красноармейске, Зарайске, Звездном городке, Бронницах, Лотошине, Молодежном, Можайске, во Фрязине.

По одному зараженному выявили во Власихе, Пущине, Электрогорске. Двух человек обнаружили в Протвине. Трех — в Краснознаменске, Долгопрудном, Рузе, Чехове. Четырех — в Дубне, Лосино-Петровскиом, Луховицах, Рошале. Пять — в Жуковском и Озерах.

Шесть человек выявили в Котельниках, Егорьевске, Серебряных Прудах. Еще семь человек обнаружили в Кашире, Истре, Павловском Посаде, Химках. Восемь — в Дзержинском. Девять — в Красногорске, Сергиевом Посаде, Шатуре.

Еще десять человек нашли в Богородском, 11 — в Наро-Фоминске, 12 — Пушкине, Черноголовке, 14 — в Талдоме, Клину, Одинцове, 15 — в Ивантеевке, Ступине, 16 — в Электростали, 19 — в Дмитрове, 20 — в Балашихе, 21 — в Раменском, 23 — в Люберцах, 24 — в Солнечногорске.

По 25 человек выявили в Лобне, Щелкове, Мытищах, 26 — в Коломне, 27 — в Домодедове, 29 - в Реутове, 33 — в Серпухове, 35 — в Ленинском округе, 36 — в Орехово-Зуеве, 40 — в Лыткарине, по 41 человеку — в Воскресенске, Шаховской, 43 — в Подольске.

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Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- Коечный фонд для Covid‑пациентов заполнен в России на 81%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Всего в стране имеется 268 тысяч койко-мест для Covid-пациентов. Загруженность выше, чем в среднем по РФ, наблюдается в 46 регионах России.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- ОНФ выяснил, что противовирусных препаратов нет в 30% аптек, участвовавших в опросе​. Активисты использовали методические рекомендации Минздрава России, где перечислены препараты.

- Путин назвал тест на коронавирус за 48 часов слишком долгим. По его словам, нужно пытаться сократить время тестирования.

- Суточный прирост заболеваемости Covid‑19 увеличился в России в 2,5 раза с октября. Статистику озвучила вице‑премьер Татьяна Голикова.

- Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.

- Более 60 тыс человек в Подмосковье работают на удаленке из‑за пандемии. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.

- 16% автомобилистов в России носят маску даже в машине. Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.