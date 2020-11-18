РИАМО - 18 ноя. Депутаты столичного парламента в среду приняли в первом чтении проект бюджета Москвы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, передает корреспондент РИАМО.

Поправки к проекту нового трехлетнего бюджета Москвы будут принимать в течение семи дней.

«Поправки подавать до 25 ноября до 10:00», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Согласно проекту бюджета, в 2021 году доходы бюджета могут составить 2,6 триллиона рублей, расходы – 3,1 триллиона рублей. Дефицит в таком случае составит 510 миллиардов рублей.

Проект бюджета был составлен с учетом расходов на борьбу с пандемией Covid-19.

Около 56% расходов бюджета планируют направить на социальную сферу. Это расходы на здравоохранение, культуру, образование, социальную поддержку, спорт.

В 2021 году власти столицы планируют выделить на строительство детских садов, школ, больниц, поликлиник, объектов социальной защиты, спорта и культуры 95,4 миллиарда рублей.

Кроме того, зарплату бюджетникам планируют повысить на 3,7%, что выше уровня инфляции. Помимо этого, будет продолжено осуществление ежемесячных выплат врачам, получившим статус «Московский врач», а также отдельным категориям медицинских работников. Учителям продолжат выплачивать надбавку за работу в «Московской электронной школе», будет предусмотрена и выплата для классных руководителей.

Ранее Мосгордума поддержала продление сроков рассмотрения проекта бюджета. Данное решение вызвано текущей ситуацией на фоне пандемии и изменением экономических прогнозов как в столице, так и в стране.