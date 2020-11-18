РИАМО - 18 ноя. В этом году АО «Центральная ППК» представляет на выставке «Транспорт России – 2020» стенд, демонстрирующий технологии, применяемые компанией для профилактики Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы компании.

На стенде показана имитация платформы и поезда «Иволга». В электропоезде представлены оригинальные кресла и прислонные накладки для удобства поездки стоячих пассажиров. На экранах стенда посетители увидят видеоролик о компании, а на стенах – плакаты с основными правилами ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах.

«В то же время посетители выставки смогут увидеть новую модель БПА и валидатора. При желании «пассажиры» смогут протестировать их функционал, бесконтактно приобрести билет или увидеть процесс валидации поездки при помощи карт «Тройка» или «Стрелка», – говорится в сообщении.

Каждый час будет проходить демонстрация ежедневного процесса дезинфекции станций и подвижного состава с помощью мобильного генератора холодного тумана и распылителя с дезинфицирующим средством. Рядом с платформой установлен санитайзер, которым могут воспользоваться все желающие.

«Транспортная неделя» – ежегодное деловое событие, которое более десяти лет проводится министерством транспорта России для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-сообщества.

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Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- Коечный фонд для Covid‑пациентов заполнен в России на 81%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Всего в стране имеется 268 тысяч койко-мест для Covid-пациентов. Загруженность выше, чем в среднем по РФ, наблюдается в 46 регионах России.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- ОНФ выяснил, что противовирусных препаратов нет в 30% аптек, участвовавших в опросе​. Активисты использовали методические рекомендации Минздрава России, где перечислены препараты.

- Путин назвал тест на коронавирус за 48 часов слишком долгим. По его словам, нужно пытаться сократить время тестирования.

- Суточный прирост заболеваемости Covid‑19 увеличился в России в 2,5 раза с октября. Статистику озвучила вице‑премьер Татьяна Голикова.

- Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.

- Более 60 тыс человек в Подмосковье работают на удаленке из‑за пандемии. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.

- 16% автомобилистов в России носят маску даже в машине. Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.