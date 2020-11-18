РИАМО - 18 ноя. В Клину и Волоколамске пошел снег, также там зафиксировали порывы ветра силой 12 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«К 18 часам 18 ноября атмосферный фронт с северо-запада практически миновал Тверскую область и оказался над северо-западом Московской», — отмечается в материале.

На северо-западе Московской области температура воздуха составила минус 4-3 градуса.

Синоптики прогнозируют, что к 20:00 снег начнется и в Москве.