РИАМО - 18 ноя. Мальчик, живший с папой в хижине в подмосковном лесу, получил свидетельство о рождении, в которое вписали его отца, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Наш малыш Амаль, который жил в лесу под Балашихой, сегодня второй раз обрел отца. У ребенка не было документов, поэтому нужно было получить решение суда, чтобы в свидетельство о рождении у мальчика был вписан отец», - написала Мишонова в Instagram.

Она отметила, что для подготовки документов для ребенка пришлось провести анализ ДНК.

«Хочу поблагодарить за оперативность в принятии решений министерство образования Московской области, за вовлеченность - управление по опеке городского округа Балашиха, за гостеприимство и профессионализм - руководство детского дома «Непоседы», а также посольство Узбекистана за оказанную поддержку и участие в судьбе семьи», - заключила Мишонова.

Ранее в Балашихе обнаружили маленького ребенка, живущего без документов с отцом — 46-летним жителем Узбекистана — в самодельной хижине в лесу. Мальчика доставили в больницу, а затем в детский дом «Непоседы».