РИАМО - 18 ноя. В подмосковном Павловском Посаде 250 человек выполнили нормативы комплекса ГТО на мобильной площадке Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участники выполняли нормативы по отжиманиям, прыжкам в длину, рывку гири, наклонам вперед из положения стоя, подтягиваниям на высокой и низкой перекладинах, упражнению на пресс.

«Мобильная площадка физкультурно-спортивного комплекса ГТО продолжает свой путь по Московской области. На этот раз проверить уровень своих физических кондиций смогли юные жители Павловского Посада. Для соблюдения социальной дистанции нанесена специальная разметка, а каждый час проводится санитарная обработка спортивного инвентаря», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что востребованность подобного формата физической активности у граждан говорит о том, что отрасль развивается в регионе в правильном направлении.

Перед соревнованиями посетителям рассказали о необходимости соблюдения социальной дистанции, измерили температуру а также обеспечили их средствами индивидуальной защиты.