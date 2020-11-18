РИАМО - 18 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления ПАО «Газпром», зампред совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали пятилетнюю программу развития газификации в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале «Воробьев LIVE».

Программа развития газоснабжения и газификации Подмосковья на 2021-2025 годы предусматривает строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, также будет проведена реконструкция и техническое перевооружение 20 газораспределительных станций.

«Сотрудничество правительства Московской области и ПАО «Газпром» уже позволило создать условия для подключения 1765 домовладений. В рамках подписанной программы до 2026 года голубое топливо придет в 10 741 домовладение в 159 населенных пунктах региона», - говорится в сообщении.

Благодаря сотрудничеству газ придет в маленькие подмосковные деревни и поселки, где живут от 30 до 100 человек. Также соглашение позволит увеличить мощности индустриальных парков и особых экономических зон, что поможет расширить производства с созданием новых рабочих мест.

Воробьев поблагодарил Миллера и всю компанию «Газпром» за конструктивное сотрудничество.

«Газификация для нас – это возможность сделать жизнь людей комфортнее, вне зависимости от того, где человек живет - в большом городе или маленькой деревне. А также упростить работу бизнеса, привлечь новых инвесторов и обеспечить предприятия инфраструктурой, которая им нужна для расширения производства», — сказал Воробьев.

Подмосковные власти и «Газпром» ведут системную работу по газификации региона. Уровень газификации на начало 2020 года составил 99,6%.

«99,6% - это один из самых высоких показателей в стране. Здесь я хотел бы отметить вклад администрации Московской области и вас лично (Воробьева - ред.) в той работе, которую мы с вами ведем в течение последних лет. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что нам нужно выходить на 100% технически возможную сетевую газификацию Московской области. В предстоящие годы, конечно же, будем финансировать наши следующие проекты по сценарию «максимальный», - сказал Миллер.

Он добавил, что по сравнению с предыдущими периодами «Газпром» увеличивает объем инвестиций в Московской области в 11 раз. На объекты газоснабжения компания направит более 13 миллиардов рублей.