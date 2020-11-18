РИАМО - 18 ноя. Проходку второго тоннеля метро от станции «Лианозово» до станции «Физтех» начали в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Первый (тоннель – ред.) уже строим с начала ноября. Новый участок «салатовой» линии улучшит транспортное сообщение с районами Дмитровский, Восточное Дегунино, Лианозово и поселком Северный», — написал Собянин в Instagram.

Он добавил, что новый участок ветки позволит жителям экономить до 20 минут в день.

Продление «салатовой» ветки метро ведется в несколько этапов. На первом этапе ее продлят от главных путей за станцией «Селигерская» вдоль Дмитровского шоссе до пересечения с Савеловским направлением МЖД.

Следующим этапом предусмотрено развитие этой линии метро до поселка Северный.