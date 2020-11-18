РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 ноя. Комитет по экологии и природопользованию Московской областной думы осмотрел в среду карьер в селе Долматово в Домодедове, ранее жители окрестных населенных пунктов беспокоились об экологической обстановке в карьере и жаловались на мусор, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

В среду в Домодедове прошло расширенное заседание комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы с участием администрации городского округа, Госадмтехнадзора Московской области, министерства жилищно-коммунального хозяйства региона и собственников земельных участков, на которые организовывался выезд.

«После того, как произошел инцидент, связанный с мусором, мы договорились, что у нас официальные представители будут работать в системе контроля того, что здесь происходит. <…> С компанией мы договорились, что у нас будет постоянный беспрепятственный доступ сюда. Мы подготовим по возможности методики проверки по системе работы. С собственниками земельного участка мы тоже поговорили, они заинтересованы в исключительно официальной конкурентной рекультивации этого участка», - сказал глава городского округа Александр Двойных.

При осмотре серьезных нарушений выявлено не было.

«Мы убедились, что технологии соблюдаются. Собственники на месте, жители присутствовали, что очень важно», - отметила председатель комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Алла Полякова.