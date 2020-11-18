РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 ноя. Линия сортировки мусора в микрорайоне Центральный Домодедова перестанет существовать с 2021 года, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В среду в Домодедове прошло расширенное заседание комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы с участием администрации городского округа, Госадмтехнадзора Московской области, министерства жилищно-коммунального хозяйства региона и собственников земельных участков, на которые организовывался выезд.

«Мы по этой площадке также подпишем трехстороннюю (дорожную – ред.) карту с министерством ЖКХ, администрацией и собственником в перспективе полутора лет. Сортировки не будет с 1 января (2021 года – ред.)», – сказал Двойных.

Он также отметил, что попросил Госадмтехнадзор обратить особое внимание на эту площадку.

Выездное заседание состоялось по инициативе председателя Комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Аллы Поляковой.