РИАМО - 18 ноя. В столице на Байкальской улице в одном из домов загорелась квартира, в ходе тушения пожара спали двух человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Информация о пожаре поступила спасателям в среду в 17:13.

«Было обнаружено возгорание в одной из квартир на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома», - говорится в сообщении.

Спасенных передали медикам для проверки состояния.

Как выяснилось, в квартире загорелись личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метров. В 17:31 пожар локализовали. В 17:37 - ликвидировали.

Сведений о пострадавших не поступало.