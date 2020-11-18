РИАМО - 18 ноя. В столице на Байкальской улице в одном из домов загорелась квартира, в ходе тушения пожара спали двух человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.
Информация о пожаре поступила спасателям в среду в 17:13.
«Было обнаружено возгорание в одной из квартир на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома», - говорится в сообщении.
Спасенных передали медикам для проверки состояния.
Как выяснилось, в квартире загорелись личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метров. В 17:31 пожар локализовали. В 17:37 - ликвидировали.
Сведений о пострадавших не поступало.
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