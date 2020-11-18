РИАМО - 18 ноя. Более 20 человек из семи квартир, пострадавших в результате пожара в доме в подмосковном Красноармейске, остаются в местах временного размещения, сообщил РИАМО заместитель главы администрации городского округа Красноармейск по вопросам жилищной политики, архитектуры, инвестиционной политики Александр Егорцев.

Вечером 14 ноября в Заречном тупике в Красноармейске загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал. Пожар полностью потушили днем 15 ноября. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил властям оказать необходимую помощь жителям, чьи квартиры пострадали в результате пожара.

«Очень сильные повреждения есть в двух квартирах. Остальные пригодны для жилья. Из 30 квартир переселили только семь - это 22 человека. Им мы предоставили квартиры - временное жилье, благоустроенное», - сказал Егорцев.

Он добавил, что жители пострадавших от огня квартир получат материальную поддержку из фонда главы городского округа.

«Есть фонд главы, он небольшой, как раз на случай чрезвычайных ситуаций. В нем всего 300 тысяч рублей. Но я уверен, что подключатся областные депутаты, которые уже начали оказывать поддержку. Без внимания жителей не оставят», - заключил Егорцев.