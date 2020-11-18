РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Ученица детской музыкальной школы №2 Люберец Анфиса Шевчук стала лауреатом II степени международного музыкального конкурса «Осенняя мозаика», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Воспитанники школы продолжают радовать успехами своих педагогов и родителей. Анфиса Шевчук прекрасно выступила и заняла второе место в номинации «Фортепиано соло», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что конкурс проходил в режиме онлайн.

«Поздравляю Анфису и ее преподавателя Амину Алиеву. Желаю и дальше заниматься любимым делом и достигать новых высот!» - заключил Ружицкий.