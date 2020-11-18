РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 ноя. До конца текущего года в микрорайоне Центральный в Домодедове ликвидируют незаконную свалку, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В среду в Домодедове прошло расширенное заседание комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы с участием администрации городского округа, Госадмтехнадзора Московской области, министерства жилищно-коммунального хозяйства региона и собственников земельных участков, на которые организовывался выезд.

«В течение недели идет вывоз мусора, но объемы там порядка 150 «кубов» в сутки при 33 тысячах кубометров навала. <…> До 31 декабря нужно вывезти весь объем», - сказал Двойных.

Он также отметил, что есть два варианта развития событий. Первый: ее вывозит собственник, но с увеличением объемов до 500-1000 кубометров в сутки, чтобы успеть до конца года.

«Либо второй вариант: если мы в течение этой недели не видим динамику, то мы обращаемся к региональному оператору, что на территории городского округа Домодедово установлено несанкционированное складирование отходов. Региональный оператор вывозит за свой счет этот мусор и предоставляет собственнику земельного участка расходы на его вывоз», - добавил глава округа.

Выездное заседание состоялось по инициативе председателя комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Аллы Поляковой.