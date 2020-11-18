РИАМО - 18 ноя. В Подмосковье выросло число включенных в реестр МСП субъектов предпринимательской деятельности, с ноября 2020 года десятого числа каждого месяца в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства будут вноситься обновленные данные, сообщается на сайте управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

Прежде информацию о компаниях (за исключением вновь созданных) вносили в реестр МСП один раз в год. Это происходило 10 августа на основании данных, имеющихся у налоговых органов по состоянию на 1 июля текущего календарного года.

«После обновления данных реестра по состоянию на 10 ноября 2020 года зарегистрированных в Подмосковье субъектов малого и среднего предпринимательства выросло, по сравнению с августом, более чем на 10 тысяч и составило 349829, из них юридических лиц – 127671 и индивидуальных предпринимателей – 222158», - говорится в сообщении.

Предпринимателям стало легче вернуться в число субъектов МСП, если они были исключены ранее из реестра по собственной ошибке или не попали в него из-за непредставления в налоговые органы необходимых сведений.

Наличие сведений о компании или индивидуальном предпринимателе в реестре является одним из условий получения государственной поддержки в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.