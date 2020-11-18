РИАМО - 18 ноя. Столичные коммунальные службы капитально отремонтируют 13 подземных пешеходных переходов до конца года, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

К сегодняшнему дню в столице работы завершены на трех объектах: два из них расположены на Третьем транспортном кольце (Кутузовская развязка и Боткинский 2-й проезд), а еще один — у кинотеатра «Ереван». Кроме того, капремонт провели на двух объектах, расположенных в Московской области.

«На данный момент ремонтные работы проводятся на Чонгарском бульваре, Спартаковской площади, Балаклавском и Пролетарском проспектах, у стадиона «Юных пионеров», а также на улицах Тарусская и Сайкина. В середине ноября работы начались в переходе у гостиницы «Салют», – говорится в сообщении.

Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов проводится в рамках программы «Развитие транспортной системы – 2020».

В ходе работ специалисты комплекса городского хозяйства проводят замену старой керамической плитки на гранитную облицовку, обновляют лестницы, инженерное оборудование и осветительные приборы, приводят в порядок служебные помещения. Также проводится установка систем обогрева лестничных сходов.

В настоящий момент на балансе ГБУ «Гормост» находятся 518 подземных пешеходных переходов.