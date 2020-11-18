РИАМО - 18 ноя. Жителям Москвы разослали СМС с предупреждением от Главного управления МЧС РФ по столице о том, что с вечера среды ожидается сильный ветер, снег и ледяной дождь.

«С 22:00 18 ноября до 08:00 19 ноября в Москве ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, гололед, ледяной дождь, гололедица. Будьте внимательны и осторожны», - говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили жителей Московского региона о ледяных дождях 19 и 20 ноября, которые к выходным перейдут в снег.

Все коммунальные службы столицы готовы к устранению последствий ледяного дождя.