РИАМО - 18 ноя. Треть кровли жилого дома в подмосковном Красноармейске оказалась повреждена в результате пожара, восстановить кровлю планируют за месяц, сообщил РИАМО заместитель главы администрации городского округа Красноармейск по вопросам жилищной политики, архитектуры, инвестиционной политики Александр Егорцев.

«В самые короткие сроки будем заниматься кровлей, потому что уже наступили отрицательные температуры. Сейчас специалисты делают сметы. После этого обращаемся в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций за деньгами. Я думаю, что за месяц уложимся», - сказал Егорцев.

Он добавил, что в результате пожара у дома пострадала значительная часть кровли. Деньги на ее восстановление будут также взяты из фонда капитального ремонта.

«У дома разрушена третья часть кровли. Восстанавливаться она скорее всего будет с помощью фонда капитального ремонта. В таких ситуациях область нас всегда поддерживает, и я думаю, что будут выделены деньги», - заключил Егорцев.

Вечером 14 ноября в Заречном тупике в Красноармейске загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал. Пожар полностью потушили днем 15 ноября.