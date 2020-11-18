РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Пробка длиной более 3 километров образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске в среду вечером, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 18:15 на трассе А-107 образовалась пробка длиной более 3 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до садового товарищества «Петрица». Средняя скорость движения составляет 10-15 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, проспект Ленина, Южный обход, Большая Серпуховская и других.