РИАМО - 18 ноя. Архсовет столицы отклонил концепцию инновационного общеобразовательного центра «Новый взгляд» в Хамовниках, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Концепция была разработана бюро «Восток» и компанией Martela. Инновационный общеобразовательный центр на 450 учеников планируют построить на улице Усачева, на территории ЖК «Садовые кварталы». Первоначальная концепция победителя вызвала неоднозначную реакцию. Проект был доработан.

«Мы провели диалог, дали коллегам некие замечания, чтобы найти компромисс. Так родился второй вариант, но он тоже не получил сегодня нашу поддержку. Этот вариант мы принимать не будем. Как заказчик будет дальше двигаться, он решит сам», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Эксперты посчитали, что и второй проект не доработан до конца. При этом главным замечанием стала посадка здания школы, которую архитекторы постарались вписать школу в окружающую застройку, расположив «парящие» кубические объемы с понижением к искусственному водоему на территории комплекса.

Фасады предложено выполнить из темного кирпича с фактурной кладкой, стекла с рисунками, выполненными методом шелкографии, и металла. Эти материалы в совокупности с объемными решениями формируют легкий и современный образ здания. Также предусмотрен доступ на озелененную кровлю. Внутренние планировки, по словам авторов проекта, можно трансформировать под любые функции.